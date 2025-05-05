抗川普風險靠股債還不夠！渣打攜手鋒裕匯理推CIO精選均衡基金 加入黃金等避險資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 15:48

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渣打國際商業銀行持續強化全球資產管理布局，與歐洲第一大、全球前十大資產管理集團的鋒裕匯理投信攜手推出第三檔 CIO 系列基金—「鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金」轉化為實際的資產配置佈局，協助投資人於市場變局中穩中求進，打造具韌性且多元的資產配置方案。

渣打銀行表示，CIO 基金系列自推出以來廣受市場好評，先前發行的「CIO 精選收益基金」與「CIO 精選增長基金」，憑藉專業的資產配置邏輯與出色的策略執行，獲得眾多投資人的肯定與支持，此次推出的「CIO 精選均衡基金」為系列第三檔產品，延續核心理念，持續提供兼顧穩健與成長潛力機會的多元資產解決方案。

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CIO 精選均衡基金結合股票、債券、黃金與另類資產等多元標的，以股債均衡配置為基礎，並透過黃金與商品資產強化風險控制抗震能力，尋求在風險控制與成長潛能之間取得靈活平衡，為投資人保留參與市場反彈的彈性與潛能。

CIO 精選均衡基金同步導入五大投資策略，幫助投資人靈活掌握各類資產輪動機會：

· All covered：涵蓋股票、債券、黃金等關鍵資產，強化多元配置，有效分散風險

· All weather：全天候配置策略，動態應對利率、通膨、地緣風險等市場變數

· All expert：由渣打首席投資辦公室掌舵市場觀點，結合鋒裕匯理的專業投資管理，強強聯手，專家全程參與

· All ETF：運用主動投資邏輯搭配低成本 ETF 工具，兼顧策略靈活與費用效率

· All in one：結合渣打集團觀點、多元資產與高效率交易平台，一檔基金享有多重配置優勢