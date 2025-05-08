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鉅亨速報

營收速報 - 遠雄來(2712)4月營收3,853萬元年增率高達624.52％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:15


遠雄來(2712-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3,853萬元，年增率624.52%，月增率20.57%。

今年1-4月累計營收為1.53億元，累計年增率16.69%。

最新價為20.8元，近5日股價上漲2.29%，相關觀光事業上漲2.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3,853萬 625% 21%
25/3 3,196萬 -1% 5%
25/2 3,050萬 -47% -42%
25/1 5,219萬 43% 39%
24/12 3,764萬 -16% -1%
24/11 3,801萬 -8% 33%

遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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