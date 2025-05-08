營收速報 - 遠雄來(2712)4月營收3,853萬元年增率高達624.52％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:15
今年1-4月累計營收為1.53億元，累計年增率16.69%。
最新價為20.8元，近5日股價上漲2.29%，相關觀光事業上漲2.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3,853萬
|625%
|21%
|25/3
|3,196萬
|-1%
|5%
|25/2
|3,050萬
|-47%
|-42%
|25/1
|5,219萬
|43%
|39%
|24/12
|3,764萬
|-16%
|-1%
|24/11
|3,801萬
|-8%
|33%
遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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