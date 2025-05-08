鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為40元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.83元，最低估值0.04元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.23
|1.6
|最低值
|0.04(0.04)
|0.7
|1.6
|平均值
|0.4(0.42)
|0.99
|1.6
|中位數
|0.49(0.5)
|0.95
|1.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|205,140,000
|222,996,000
|201,485,000
|最低值
|192,588,000
|195,149,000
|201,485,000
|平均值
|199,462,740
|206,932,810
|201,485,000
|中位數
|201,041,000
|202,747,000
|201,485,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.19
|1.15
|5.68
|11.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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