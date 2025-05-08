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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為40元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.83元，最低估值0.04元，預估目標價為40元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.83(0.83)1.231.6
最低值0.04(0.04)0.71.6
平均值0.4(0.42)0.991.6
中位數0.49(0.5)0.951.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值205,140,000222,996,000201,485,000
最低值192,588,000195,149,000201,485,000
平均值199,462,740206,932,810201,485,000
中位數201,041,000202,747,000201,485,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.191.155.6811.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,040,347199,138,777251,647,354273,598,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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