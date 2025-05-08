專業機構投資觀點分享 關稅衝擊下的美國經濟衰退路徑?

鉅亨研報 2025-05-08 09:23

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一、從時間軸解析關稅對企業與家庭的傳導效應

近期私募業者阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 團隊，展示一份美國進入經濟衰退的時間軸發展路徑，主要的論點在於 4 月起大規模關稅調整、供應鏈中斷與運輸瓶頸，這一連鎖反應正快速推動美國經濟進入衰退。今天的專欄文章來跟讀者們分享關稅對於美國企業和家庭的傳導影響，學習專業機構的投資思考。

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【時間軸發展路徑】

圖中我們可以看到 4 月 2 日是第一個時間點，主因美國總統川普簽署行政命令，宣佈對全球多國實施關稅新政策，包括對貿易夥伴設立 10% 的最低基準關稅，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅，涉及中國、歐盟、日本等國，其中對中國的總關稅將高達 54%(解放日當天)，可預期由中國出發至美國的貨櫃海運將迅速縮減。

第二個時間點則是 5 月初到 5 月中旬，美國港口包括洛杉磯港和長灘港，是接收中國貨運和其他亞洲貿易的主要港口，引述船舶追蹤系統 Port Optimizer 數據，與去年同期相比，計劃在 5 月 4 日至 10 日當週抵達港口的貨船數量減少 44%。至於貨物需 1-10 天經卡車或鐵路運往內陸城市，由此推算，第三個時間點是 5 月中旬到 5 月下旬，港口進口量驟減直接導致內陸物流運輸需求同步下滑，鐵路與卡車貨運量同步驟減。進口商品短缺，市場貨架逐步清空，零售商面臨補貨困難，企業銷售下滑，消費信心惡化。

最後則是來到第四個時間點 5 月底到 6 月初，由於物流與零售業首當其衝，裁員潮將會蔓延，邁入 2025 年夏季就可能見到美國進入經濟衰退。

再跟讀者們補充和碩董事長童子賢日前接受路透訪問時也指出，關稅衝擊恐會使美國貨架像第三世界，從生產到配銷面，各種不確定性不斷猜測，慢則 2、3 個月，連電子產品的貨架都會是空的。