【台股怎麼挑】2025年第一季財報出爐啦！8檔Q1獲利創12季新高股出列！

鉅亨研報 2025-05-08 09:18

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一、盤勢焦點 – 2025 年第一季財報出爐啦！8 檔 Q1 獲利創 12 季新高股出列！

台股上漲 0.12% 收在 20546.49，櫃買指數下跌 -0.84% 收在 219.55。市場上依然有著極大的不確定性，目前處於震盪，等待半導體關稅以及 FOMC 會議結果出爐可能方向才會更加明確。加權表現於強於櫃買。

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外資在台指期淨空單近 30,643 口，十大交易人的淨部位約 8000 口多單，外資操作持續偏空，但十大交易人多單部分獲利了結，但依然相對偏多操作。

美元指數 99.45， 持續偏弱。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

回顧過去一周盤勢：

強勢族群： 旅遊服務業、遊戲、食品。

弱勢族群： 汽車、記憶體。

這周美國的股、債、匯三殺，股市不斷下跌，債券、美金不斷被拋售，黃金不斷創新高。川普的民調也不斷下滑，川普意識到之前太激進，態度也逐漸放軟。像是川普改口說不打算解雇鮑爾，還有對中國的關稅太高會調降等等。對於川普的態度放軟，美股也迎來大反彈，台股今天也迎來大漲百花齊放，開盤開高一路持續走高，交易量也有提升，市場也開始活絡了起來。但別忘記市場上依然有很多不確定性，像是 90 天的關稅暫緩以及川普尚未公布的半導體關稅。但若川普的關稅政策能夠持續放緩，可以期待迎來一波反彈。

本週看法：

加權指數上週收復兩萬點但上方仍有之前跳空缺口的壓力，上週五 (5/2) 跟這週一 (5/5) 受到台幣瘋狂升值的影響，盤面處於震盪。

5/5 台幣一度升值到 29.59，暴升 1.4 元，是 2022 年 7 月以來新高。漲幅 4.8%，單日漲幅是 1988 年以來最大， 但之後一路走貶，接近中午時來到 29.88，漲幅依然達到 3.8%。

央行總裁楊金龍在下午收盤後開記者會說明匯率市場狀況，台幣後續也貶值並維持在 30.2 附近，但市場上依然對央行總裁的說法抱有疑慮。在關稅的不確定性下又增加台幣匯率市場不穩定，未來公司的財測將會更困難。

目前盤面處於震盪，市場在等待的就是川普半導體關稅以及 FOMC 會議結果，可能要等結果出來市場方向才會更加明確。

二、 8 檔 Q1 獲利創 3 年新高股都在這！

隨著四月五月的過去，陸續有不少公司公布了財報。Q1 通常是多數公司的淡季，Q1 獲利若是能創新高，就容易吸引市場資金的關注。

這些公司在關稅、聯準會不確定是否降息再加上最近市場對匯率的疑慮下依然能在 Q1 繳出亮眼的成績，有些人可能覺得財報都是落後指標，今天不妨透過單季獲利創高的角度來讓大家感受一下量化的威力！