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鉅亨速報

營收速報 - 2025年5月8日台股中小型公司4月營收一覽（新增229家）

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 07:55


本次公布4月營收一覽

截至台北時間2025年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計488家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
前端風電-綠能環保 3.71億 1508.4%
安特羅-生技醫療業 368萬 291.9%
大量-電機機械 4.03億 163.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
天剛-資訊服務業 19萬 472.7%
前端風電-綠能環保 3.71億 300.6%
泰合-生技醫療業 307萬 151.2%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達488家。其中營收年增大於 25％有123家，年增小於-20％有60家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 48家
介於10～50億 >= 0% 84家
介於10～50億 < 0% 45家
介於10～50億 <= -20% 38家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 75家
小於10億 >= 0% 118家
小於10億 < 0% 57家
小於10億 <= -20% 38家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
前端風電-綠能環保 3.71億 1508.4%
華洋精機-其他電子業 1,910萬 721.4%
通用幹細胞*-生技醫療業 641萬 550.5%
榮炭-電子零組件業 1.09億 389.9%
富華新-建材營造業 1.06億 332.0%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
因華-生技醫療業 3,583萬 1156.3%
通用幹細胞*-生技醫療業 641萬 535.7%
力旺-半導體業 5.43億 484.0%
天剛-資訊服務業 19萬 472.7%
前端風電-綠能環保 3.71億 300.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收4月營收綠能環保前端風電綠能環保前端風電

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大量68.6-1.01%
天剛46.9+0.86%
富華新37.6-1.96%
力旺2460-3.72%
前端風電50-0.52%
安特羅17.65-3.76%
泰合60.2-1.07%
華洋精機108-0.29%
通用幹細胞*14.4+1.05%
榮炭23.1+17.1%
因華16.1+7.84%

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