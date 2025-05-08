〈陸股盤後〉川普稱不會為談判先降對中關稅 市場不甩 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 16:30

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中國股市三大指數周四（8 日）收盤同步走高，美國總統川普周三強硬表態，稱他不願為了能與北京進行更多實質性貿易談判而先降低關稅，但市場並未在意這項利空。

滬指周四收盤漲 0.28% 報 3,352 點，深證成指漲 0.93% 報 10,197.66 點，創業板指漲 1.65% 報 2,029.45 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3219 兆元。

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軍工、汽車、銀行、建築、保險、釀酒類股拉升。

據《彭博》報導，川普周三強硬表態，稱他不願為了能與北京進行更多實質性經貿談判而率先降低對中關稅。

川普被問及他是否願意撤回對中國商品加徵的 145% 關稅讓北京回到談判桌時，川普果斷回答：「不會。」

川普是在美國新任駐華大使裴度（David Perdue）宣誓就職儀式上做此表態。華府和北京已經宣布，美國財長貝森特和貿易代表葛里爾周末將在瑞士與中國國務院副總理何立峰會晤，啟動兩國貿易談判。

中國駐美國使館發言人對此提出以下三點聲明：

一、美方近期通過多種渠道主動向中方傳遞消息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方是在評估美方消息後，決定同意與美方接觸，美中會談是應美方請求。

二、中方堅決反對美國濫施關稅的立場一貫，將堅定維護自身正當權益和國際公平正義，維護世貿組織（WTO）規則和多邊貿易體制。