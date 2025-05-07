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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.53元，其中最高估值2.66元，最低估值2.41元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.66(2.8)3.284.22
最低值2.41(2.37)2.73.2
平均值2.52(2.49)2.963.57
中位數2.53(2.46)2.923.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值86.51億109.80億142.98億
最低值81.93億94.45億104.08億
平均值83.59億99.00億117.64億
中位數83.53億97.52億114.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.500.661.071.642.23
營業收入23.18億29.48億43.81億58.60億70.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANET

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