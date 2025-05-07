鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為112.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.53元，其中最高估值2.66元，最低估值2.41元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.66(2.8)
|3.28
|4.22
|最低值
|2.41(2.37)
|2.7
|3.2
|平均值
|2.52(2.49)
|2.96
|3.57
|中位數
|2.53(2.46)
|2.92
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86.51億
|109.80億
|142.98億
|最低值
|81.93億
|94.45億
|104.08億
|平均值
|83.59億
|99.00億
|117.64億
|中位數
|83.53億
|97.52億
|114.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.50
|0.66
|1.07
|1.64
|2.23
|營業收入
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
|70.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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