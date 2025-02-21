鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值145元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀21位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Arista網路今(21日)收盤價為101.16元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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