鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調降至115元，幅度約3.97%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Arista網路(ANET-US)提出目標價估值：中位數由119.75元下修至115元，調降幅度3.97%。其中最高估值145元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予Arista網路評價：積極樂觀20位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Arista網路今(15日)收盤價為73.58元。近5日股價上漲3.97%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉川普新一輪關稅擔憂 主要指數小幅走低
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為123.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路ANET-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調降至77元，幅度約7.78%
上一篇
下一篇