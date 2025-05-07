鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德(GFS-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對格羅方德(GFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.65元，其中最高估值1.79元，最低估值1.38元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(2)
|2.6
|3.25
|3.12
|最低值
|1.38(1.35)
|1.92
|2.42
|3.12
|平均值
|1.63(1.67)
|2.2
|2.76
|3.12
|中位數
|1.65(1.7)
|2.19
|2.64
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.04億
|81.57億
|86.30億
|92.42億
|最低值
|61.25億
|61.00億
|80.00億
|92.42億
|平均值
|68.66億
|75.19億
|82.70億
|92.42億
|中位數
|69.30億
|76.23億
|83.10億
|92.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.35
|-0.49
|2.62
|1.85
|-0.48
|營業收入
|48.51億
|65.85億
|81.08億
|73.92億
|67.50億
詳細資訊請看美股內頁：
格羅方德(GFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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