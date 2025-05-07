search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德(GFS-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對格羅方德(GFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.65元，其中最高估值1.79元，最低估值1.38元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(2)2.63.253.12
最低值1.38(1.35)1.922.423.12
平均值1.63(1.67)2.22.763.12
中位數1.65(1.7)2.192.643.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.04億81.57億86.30億92.42億
最低值61.25億61.00億80.00億92.42億
平均值68.66億75.19億82.70億92.42億
中位數69.30億76.23億83.10億92.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.35-0.492.621.85-0.48
營業收入48.51億65.85億81.08億73.92億67.50億

詳細資訊請看美股內頁：
格羅方德(GFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFS

相關行情

台股首頁我要存股
格羅方德34.91-2.70%

延伸閱讀



    Empty