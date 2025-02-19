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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為123.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.49元，其中最高估值2.74元，最低估值2.33元，預估目標價為123.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.74(2.8)3.274.27
最低值2.33(2.3)2.523.16
平均值2.49(2.47)2.953.6
中位數2.49(2.45)2.963.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值88.93億110.84億144.34億
最低值80.51億92.21億104.93億
平均值83.45億98.48億118.52億
中位數83.01億96.70億116.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.500.661.071.64
營業收入23.18億29.48億43.81億58.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANET

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