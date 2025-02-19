鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為123.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.49元，其中最高估值2.74元，最低估值2.33元，預估目標價為123.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.8)
|3.27
|4.27
|最低值
|2.33(2.3)
|2.52
|3.16
|平均值
|2.49(2.47)
|2.95
|3.6
|中位數
|2.49(2.45)
|2.96
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.93億
|110.84億
|144.34億
|最低值
|80.51億
|92.21億
|104.93億
|平均值
|83.45億
|98.48億
|118.52億
|中位數
|83.01億
|96.70億
|116.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.50
|0.66
|1.07
|1.64
|營業收入
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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