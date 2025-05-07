鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.39元，其中最高估值1.89元，最低估值1.18元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.06
|2.21
|最低值
|1.18(1.18)
|1.12
|1.09
|平均值
|1.47(1.46)
|1.55
|1.61
|中位數
|1.39(1.35)
|1.47
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,042.78億
|1,092.58億
|1,094.85億
|最低值
|735.34億
|758.00億
|813.26億
|平均值
|881.68億
|911.97億
|948.95億
|中位數
|890.97億
|891.18億
|955.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|營業收入
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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