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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.39元，其中最高估值1.89元，最低估值1.18元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.89(1.89)2.062.21
最低值1.18(1.18)1.121.09
平均值1.47(1.46)1.551.61
中位數1.39(1.35)1.471.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,042.78億1,092.58億1,094.85億
最低值735.34億758.00億813.26億
平均值881.68億911.97億948.95億
中位數890.97億891.18億955.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.241.891.401.091.28
營業收入389.54億674.17億898.76億785.86億826.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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