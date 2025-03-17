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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為23.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.4元，其中最高估值2.08元，最低估值1.22元，預估目標價為23.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.08(2.08)2.262.28
最低值1.22(0.97)1.221.35
平均值1.56(1.5)1.651.72
中位數1.4(1.35)1.441.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,038.78億1,089.78億1,092.36億
最低值743.20億791.04億813.85億
平均值871.82億898.89億949.84億
中位數868.59億864.93億946.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.241.891.401.091.28
營業收入389.54億674.17億898.76億785.86億826.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSET

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