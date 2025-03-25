鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為23.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.35元，其中最高估值2.08元，最低估值1.1元，預估目標價為23.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.08(2.08)
|2.26
|2.28
|最低值
|1.1(1.22)
|1.02
|1.03
|平均值
|1.52(1.56)
|1.59
|1.63
|中位數
|1.35(1.4)
|1.46
|1.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,038.78億
|1,089.78億
|1,092.36億
|最低值
|743.20億
|791.04億
|813.85億
|平均值
|881.18億
|909.46億
|959.40億
|中位數
|888.60億
|879.89億
|995.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|營業收入
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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