鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為28.77元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.61元，其中最高估值1.88元，最低估值1.3元，預估目標價為28.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.88(1.88)
|2.12
|2.49
|2.93
|最低值
|1.3(1.35)
|1.49
|1.83
|1.99
|平均值
|1.62(1.64)
|1.79
|2.05
|2.33
|中位數
|1.61(1.67)
|1.82
|2.03
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|214.57億
|223.42億
|233.35億
|242.75億
|最低值
|197.77億
|205.84億
|218.87億
|218.67億
|平均值
|205.83億
|214.73億
|225.07億
|230.22億
|中位數
|204.11億
|213.54億
|223.45億
|228.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|-0.81
|營業收入
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
|194.93億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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