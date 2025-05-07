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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為28.77元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.61元，其中最高估值1.88元，最低估值1.3元，預估目標價為28.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.88(1.88)2.122.492.93
最低值1.3(1.35)1.491.831.99
平均值1.62(1.64)1.792.052.33
中位數1.61(1.67)1.822.032.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值214.57億223.42億233.35億242.75億
最低值197.77億205.84億218.87億218.67億
平均值205.83億214.73億225.07億230.22億
中位數204.11億213.54億223.45億228.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.384.02-1.77-0.53-0.81
營業收入222.69億202.78億187.36億196.43億194.93億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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