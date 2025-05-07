鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調降至100元，幅度約14.53%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由117元下修至100元，調降幅度14.53%。其中最高估值140元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(7日)收盤價為71.36元。近5日股價上漲14.53%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調降至117元，幅度約3.7%
- Astera Labs攜九大夥伴 加速量產PCIe 6連接器產品