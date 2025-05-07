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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調降至100元，幅度約14.53%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由117元下修至100元，調降幅度14.53%。其中最高估值140元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Astera Labs, Inc.今(7日)收盤價為71.36元。近5日股價上漲14.53%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALAB市場預估目標價

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Astera Labs, Inc.71.36-1.09%

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