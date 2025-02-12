鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.19元，其中最高估值1.43元，最低估值1.02元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.43(1.43)
|2.16
|2.79
|3.82
|最低值
|1.02(1)
|1.35
|2.35
|2.9
|平均值
|1.21(1.16)
|1.76
|2.5
|3.22
|中位數
|1.19(1.15)
|1.75
|2.44
|2.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.02億
|9.43億
|12.38億
|16.36億
|最低值
|5.84億
|8.25億
|11.42億
|14.29億
|平均值
|6.32億
|8.75億
|11.86億
|15.05億
|中位數
|6.25億
|8.74億
|11.83億
|14.50億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|-0.64
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
|3.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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