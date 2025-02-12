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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.19元，其中最高估值1.43元，最低估值1.02元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.43(1.43)2.162.793.82
最低值1.02(1)1.352.352.9
平均值1.21(1.16)1.762.53.22
中位數1.19(1.15)1.752.442.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.02億9.43億12.38億16.36億
最低值5.84億8.25億11.42億14.29億
平均值6.32億8.75億11.86億15.05億
中位數6.25億8.74億11.83億14.50億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.38-0.17-0.64
營業收入7,987萬1.16億3.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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