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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調降至117元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由121.5元下修至117元，調降幅度3.7%。其中最高估值140元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Astera Labs, Inc.今(22日)收盤價為54.42元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌4.58%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALAB市場預估目標價

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Astera Labs, Inc.54.42-7.70%

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