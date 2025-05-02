Astera Labs攜九大夥伴 加速量產PCIe 6連接器產品

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 15:30

‌



Astera Labs(ALAB-US) 今 (2) 日宣布，PCIe 6 連接產品組合正加速生產，以加速大規模現代 AI 平台的部署，並攜手九大夥伴包括超微、英業達、Keysight、美光、廣達、三星、Teledyne LeCroy、緯創與緯穎，搶攻 AI 伺服器市場。

Astera Labs 指出，現在除了 Fabric 交換器、Retimer 和主動式纜線模組外，公司還提供 Gearbox 連接解決方案，不斷擴展的 PCIe 6 產品組合提供全面的連接平台，為下一代 AI 和通用計算系統提供無與倫比的效能、利用率和可擴展性。

‌



該產品組合將進一步擴展，納入 PCIe 6 光學連接解決方案，進一步提升 AI 機架級距離的靈活性。向 PCIe 6 的轉型需求源自對更高的運算、記憶體、網路及儲存資料吞吐量的迫切需求，確保先進的 AI 加速器和 GPU 以最高效率運行。

首席商務官 Thad Omura 表示，Astera Labs 的 PCIe 6 解決方案已成功通過 AI 和雲端伺服器客戶的驗證，並隨著其下一代 AI 平台推出同步進入量產階段。

Astera Labs 透過持續擴展我們業界領先的 PCIe 連接產品組合，並提供包括 Scorpio Fabric Switch 和 Aries Retimer、Gearbox、Smart Cable Module 以及 PCIe over optics 技術在內的更多創新解決方案，我們為超大規模與資料中心合作夥伴提供所有必要的工具，以加速開發和部署領先的 AI 平台。

Moor Insights & Strategy 創辦人、執行長兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示，為滿足新興 AI 工作負載對頻寬和低延遲的爆發性需求，超大規模業者今年將開始部署基於 PCIe 6 的 AI 平台。Astera Labs 憑藉其廣泛的 PCIe 6 連接解決方案和 COSMOS 軟體套件，在加速下一代 AI 和雲端規模部署的基礎設施準備方面具有獨特優勢，既是產業向更快資料速度轉型的領先推動者，也是受益者。

PCIe 6 技術對於提供高頻寬、低延遲的互連至關重要，能確保最新 GPU 充分發揮效能，最大化 AI 工作負載的擴展性。Astera Labs 全面的 PCIe 6 特定用途晶片、模組和板卡產品組合已進入量產階段，支援多元 AI 平台，這些平台可部署於領先的超大規模客戶的實際系統中。



Astera Labs 指出，全新 Aries 6 PCIe Smart Gearbox 業界首款專為特定用途打造的 PCIe gearbox 解決方案，可智能彌合最新 PCIe 6 裝置與現有 PCIe 5 生態系統之間的效能差距。Aries 6 Gearbox 解決了混合世代系統中的效能降級問題，確保充分利用高速通道，並在優化機架級規模 TCO 的同時，加速下一代 AI 平台的部署。

Astera Labs Scorpio P 系列智能 Fabric 交換器是業界首款專為混合流量 AI 頭節點連接而設計的 PCIe 6 fabric 交換器，可在 GPU、CPU、NIC 和 SSD 之間提供可預測的高效能資料流。Scorpio P 系列支援高頻寬、低延遲的 GPU 對等資料擷取，同時確保多元 PCIe 主機和端點生態系統實現無縫互通性。

Aries 6 PCIe/CXL 智能 DSP Retimer，裝置透過可靠的 3 倍延伸距離，解決了 AI 和通用計算伺服器中的高速 PCIe 6.x/CXL 3.x 訊號完整性問題。Aries 6 Retimer 提供高效能、低功耗的連接，同時提供智慧連接骨幹，為各種超大規模部署提供可靠、可互通和可擴展的連接。

Aries 6 PCIe/CXL 智能纜線模組 (Aries 6 SCM) 則透過銅基主動式電纜 (AEC)，將 PCIe 6.x/CXL 3.x 訊號延伸距離延長至 7 公尺，以實現跨密集 AI 機架的 GPU 叢集。Aries 6 SCM 建構在廣泛部署和經過現場測試的 Aries Retimer 的可靠記錄之上，支援多種外形尺寸和配置，以適應各種 AI 系統拓撲。

PCIe 6 over Optics 技術 – 為 GPU 與 AI 加速器提供長距離 PCIe 6 光學連接，增強機架級資料中心的靈活性。Astera Labs 的光學 DSP 技術可輕鬆整合到 AOC 模組和光學收發器中，透過軟體定義的可配置性支援未來的光學連接標準。

Astera Labs 看好，擴展後的 PCIe 6 產品組合與連接系統管理與優化軟體 (COSMOS) 套件整合，提供智能、可自訂的連接骨幹，具備前所未有的資料中心可觀測性、強化的安全性與廣泛的設備管理功能。COSMOS 能夠提供對加速運算平台的狀態和健康狀況的洞察，確保最大的正常運行時間和可用性。

Astera Labs 的 PCIe 解決方案通過公司的 Cloud-Scale Interop Lab 以及客戶平台進行了嚴格的測試，涵蓋多代 PCIe 和拓撲中的領先 PCIe 主機和端點。 這種必要的互通性和效能測試使客戶能夠充滿信心地進行設計、最大限度地降低互通風險，並減少整體開發時間和成本。

超微 (AMD-US) 資料中心生態系統和解決方案企業副總裁 Raghu Nambiar 表示，隨著 AI 和資料密集型工作負載持續推動對更快基礎設施的需求，PCIe 6 成為釋放下一代資料中心完整效能的關鍵技術。高速、低延遲的連接對於大規模利用 AMD EPYC 處理器和 Instinct 加速器的功能至關重要。Astera Labs 憑藉深厚的專業知識和強大的 PCIe 6 產品組合，成為在異構運算環境中實現無縫互通性和效能的寶貴技術合作夥伴。

英業達 (2356-TW) 電腦事業群總經理林書如表示，AI 和以資料為中心的工作負載呈指數級增長，推動了對具有超高頻寬和低延遲互連的伺服器平台的需求。PCIe 6 有助於提供客戶所需的效能，而強大的生態系統協作對於跟上市場需求至關重要。Astera Labs 是值得信賴的合作夥伴，他們在 PCIe 領域的專業知識和創新的連接解決方案加速了 Inventec 開發為 AI 基礎設施優化的下一代平台。

Keysight Technologies 網路和資料中心解決方案副總裁 Joachim Peerlings 表示，Astera Labs 正在加速 PCIe 6 的生產，而 Keysight 很榮幸能透過先進的測試解決方案來支持其發展勢頭，確保滿足效能和合規性的最高標準。我們與 Astera Labs 的合作支持了其 PCIe 6 解決方案的快速部署，而這些解決方案對於推動 AI 和雲端基礎設施的發展至關重要。

美光 (MU-US) 資料中心儲存副總裁兼總經理 Alvaro Toledo 表示，隨著 AI 和資料驅動型工作負載的複雜性和規模持續增長，先進的儲存解決方案必須滿足前所未有的頻寬需求。PCIe 6 是公司高效能 SSD 的變革性推動者，能為 AI 導向的資料中心提供所需的速度與響應能力。Astera Labs 在 PCIe 連接領域的領先地位和對互通性的承諾使其成為加速基於 PCIe 6 的下一代工作負載基礎設施的寶貴合作夥伴。

廣達 (2382-TW) 高級副總裁兼總經理 Mike Yang 表示，廣達專注於建構高效能伺服器，以大規模支援 AI 和 ML 工作負載。PCIe 6 是改進資料中心部署所需頻寬和延遲的關鍵推動因素。Astera Labs 經過驗證的 PCIe 連接產品組合和工程專業知識有助於確保公司平台滿足雲端客戶對高效能與互通性的需求。

Samsung Electronics Nand 產品規劃副總裁 Leno Park 表示，三星正在突破儲存效能的界限，以滿足大規模 AI 和 ML 部署的需求。PCIe 6 是釋放我們下一代 SSD 完整潛力的關鍵，而無縫、高速的連接對於實現客戶所需的穩定效能至關重要。Astera Labs 憑藉其深厚的 PCIe 專業知識和強大的連接解決方案，在生態系統中發揮著關鍵作用，有助於確保端到端的互通性和大規模效能。

Teledyne Lecroy 協定解決方案集團行銷副總裁 Joe Mendolia 表示，作為 PCI Express 6.x 協定和實體層測試的領導者，Teledyne LeCroy 很榮幸能支持 Astera Labs 等生態系夥伴推動 PCIe 6 進入量產階段。我們的創新分析工具旨在幫助加速上市時間，並確保下一代互連技術的強大效能。這樣的合作對於實現 AI 基礎設施和其他先進應用程式的未來至關重要。

緯創 (3231-TW) 企業暨網通產品事業群總經理林建良表示，高速、可靠的 PCIe 連接是 Wistron 為 AI 和資料密集型運算設計的伺服器平台的基石。Astera Labs 帶來了至關重要的領域專業知識和全面的產品組合，可增強互通性並簡化先進連接功能的整合。我們攜手幫助客戶部署下一代高效能、可擴展的基礎設施，以滿足不斷增長的 AI 工作負載需求。