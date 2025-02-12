鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值150元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(12日)收盤價為92.04元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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