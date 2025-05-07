search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.18元上修至5.33元，其中最高估值5.63元，最低估值4.63元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.63(5.25)7.659.510.03
最低值4.63(4.63)6.788.5810
平均值5.24(5.09)7.29.0210.02
中位數5.33(5.18)7.188.9710.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.67億15.90億18.52億19.92億
最低值11.75億14.76億17.26億19.40億
平均值12.27億15.17億17.96億19.66億
中位數12.37億14.98億18.03億19.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.912.741.442.103.43
營業收入2.68億4.43億6.60億8.29億10.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHALO

相關行情

台股首頁我要存股
Halozyme治療59.38-2.05%

延伸閱讀



    Empty