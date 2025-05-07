鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療(HALO-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.18元上修至5.33元，其中最高估值5.63元，最低估值4.63元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.63(5.25)
|7.65
|9.5
|10.03
|最低值
|4.63(4.63)
|6.78
|8.58
|10
|平均值
|5.24(5.09)
|7.2
|9.02
|10.02
|中位數
|5.33(5.18)
|7.18
|8.97
|10.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.67億
|15.90億
|18.52億
|19.92億
|最低值
|11.75億
|14.76億
|17.26億
|19.40億
|平均值
|12.27億
|15.17億
|17.96億
|19.66億
|中位數
|12.37億
|14.98億
|18.03億
|19.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.91
|2.74
|1.44
|2.10
|3.43
|營業收入
|2.68億
|4.43億
|6.60億
|8.29億
|10.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Halozyme治療(HALO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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