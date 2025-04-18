鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療HALO-US的目標價調降至69.5元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心 2025-04-18 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)提出目標價估值：中位數由72元下修至69.5元，調降幅度3.47%。其中最高估值78元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Halozyme治療評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Halozyme治療今(18日)收盤價為58.79元。近5日股價上漲3.47%，標普指數上漲0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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