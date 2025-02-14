鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療HALO-US的目標價調升至67元，幅度約4.69%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)提出目標價估值：中位數由64元上修至67元，調升幅度4.69%。其中最高估值77元，最低估值53元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Halozyme治療評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Halozyme治療今(14日)收盤價為58.535元。近5日股價下跌4.69%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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