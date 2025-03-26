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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療HALO-US的目標價調升至69.5元，幅度約3.73%

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)提出目標價估值：中位數由67元上修至69.5元，調升幅度3.73%。其中最高估值78元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Halozyme治療評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Halozyme治療今(26日)收盤價為64.84元。近5日股價上漲3.73%，標普指數上漲2.89%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HALO市場預估目標價

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