鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德GFS-US的目標價調降至40元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對格羅方德(GFS-US)提出目標價估值：中位數由42元下修至40元，調降幅度4.76%。其中最高估值55元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予格羅方德評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。
格羅方德今(7日)收盤價為35.005元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2.74%，報4364.02點
- 盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報4269點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德GFS-US的目標價調降至43元，幅度約6.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德(GFS-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為43.00元