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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：格羅方德GFS-US的目標價調降至40元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對格羅方德(GFS-US)提出目標價估值：中位數由42元下修至40元，調降幅度4.76%。其中最高估值55元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予格羅方德評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。

格羅方德今(7日)收盤價為35.005元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GFS市場預估目標價

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