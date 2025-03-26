〈裕隆集團展望〉中華車恢復供應MG 憂心汽車進口關稅調降

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-26 19:31

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中華車 (2204-TW) 今 (26) 日在法說會中表示，預計 8 月推出自主研發電動商用車，而代理的三菱新款小型休旅車量產準備也將於年底前完成，同時，MG 主力車型目前皆已恢復正常銷售，不過，中華車也提到，汽車進口關稅調降議題不僅將影響國產車廠，國內多達 30 萬名的從業人員都將受到衝擊。

中華車規劃，8 月推出自主研發的電動商用車 ET35。

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而市場關注的 MG 銷售，繼 1 月 HS 1.5T 旗艦版符合規範後，ZS 1.5L 旗艦版也恢復正常接單，MG 品牌雙休旅主力車型皆恢復正常販售，另 1 月已進行售價調整，本次並未再調價。

中華車強調，將全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作比率。

不過，談到汽車進口關稅調降議題，中華車不諱言，會衝擊到國內相關的 30 萬名從業人員，而中華車會配合政策研擬對策。

台灣區車輛工業同業公會也於今日下午舉行第 27 屆第 6 次理監事會議，因理事長陳昭文將自中華車退休，進行常務理事和理事長補選，會中順利選出常務理事，推選李建輝常務理事 (中華車副總經理) 當選新任理事長。