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鉅亨速報

營收速報 - 昇貿(3305)4月營收9.15億元年增率高達43.75％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15


昇貿(3305-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣9.15億元，年增率43.75%，月增率14.52%。

今年1-4月累計營收為32.43億元，累計年增率51.86%。

最新價為63.7元，近5日股價上漲10.14%，相關其他電子上漲1.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+454 張
  • 外資買賣超：+411 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 9.15億 44% 15%
25/3 7.99億 53% 12%
25/2 7.14億 67% -12%
25/1 8.16億 48% 6%
24/12 7.70億 59% -1%
24/11 7.78億 52% 10%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收昇貿

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