營收速報 - 昇貿(3305)4月營收9.15億元年增率高達43.75％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15
今年1-4月累計營收為32.43億元，累計年增率51.86%。
最新價為63.7元，近5日股價上漲10.14%，相關其他電子上漲1.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+454 張
- 外資買賣超：+411 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|9.15億
|44%
|15%
|25/3
|7.99億
|53%
|12%
|25/2
|7.14億
|67%
|-12%
|25/1
|8.16億
|48%
|6%
|24/12
|7.70億
|59%
|-1%
|24/11
|7.78億
|52%
|10%
昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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