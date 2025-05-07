楊金龍：主權基金可借鏡鄰近國家 反對由外匯存底直接無償撥用

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-07 16:11

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台灣央行總裁楊金龍明 (8) 日將赴立院進行我國若設立主權基金的相關報告，楊金龍直指，我國主權基金管理機構的設立資本及其投資資金來源，可借鏡亞洲鄰近國家經驗，但不宜由外匯存底直接無償撥用，貨幣政策的獨立性也才得以維持。

楊金龍說，參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗，其首批資金來源有以下幾種方式，包括 (1) 財政部發債：如新加坡財政部是將發行特別公債 (SpecialSingapore Government Securities，SSGS) 的本幣所得向新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore，MAS) 買匯，再將此外幣資金委託 GIC 管理及投資，投資海外資產。

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(2) 財政部撥款：新加坡 Temasek 是由財政部出資成為淡馬錫的股東，再由淡馬錫投資取得新加坡 35 家國營企業 (如新加坡電信、新加坡航空、星展銀行等) 股權。