營收速報 - 大量(3167)4月營收4.03億元年增率高達163.61％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15
今年1-4月累計營收為12.46億元，累計年增率125.92%。
最新價為68.6元，近5日股價下跌-3.62%，相關電機機械上漲5.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+221 張
- 外資買賣超：+236 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.03億
|164%
|29%
|25/3
|3.13億
|103%
|22%
|25/2
|2.56億
|174%
|-7%
|25/1
|2.74億
|81%
|-21%
|24/12
|3.47億
|125%
|9%
|24/11
|3.20億
|102%
|-1%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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