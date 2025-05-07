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鉅亨速報

營收速報 - 大量(3167)4月營收4.03億元年增率高達163.61％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15


大量(3167-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.03億元，年增率163.61%，月增率28.51%。

今年1-4月累計營收為12.46億元，累計年增率125.92%。

最新價為68.6元，近5日股價下跌-3.62%，相關電機機械上漲5.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+221 張
  • 外資買賣超：+236 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.03億 164% 29%
25/3 3.13億 103% 22%
25/2 2.56億 174% -7%
25/1 2.74億 81% -21%
24/12 3.47億 125% 9%
24/11 3.20億 102% -1%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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