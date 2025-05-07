中國降準又降息！央行總裁宣布：降低存款準備金率0.5個百分點 放錢1兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 09:26

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中國人民銀行（央行）總裁潘功勝周三（7 日）在參加國新辦記者會時表示，降低存款準備金率 0.5 個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆，並下調政策利率 0.1 個百分點，將公開市場 7 天期逆回購利率調降至 1.4%。

潘功勝並宣布，降低個人住宅公積金貸款利率 0.25 個百分點，5 年期以上首套房利率由 2.85% 降至 2.6%，其他期限的利率同步調整。

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如以公積金貸款額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次公積金首套房貸利率降低，每月月供減少約 132 元，累積 30 年月供減少 4.76 萬元。

潘功勝說，為貫徹中共中央政治局會議精神，加大宏觀調控力度，通過降準等措施，提供市場流動性，降低結構性貨幣政策，調降公積金貸款利率。

潘功勝說提到，今年 4 月以來，儘管中國面臨較大外部衝擊，國內金融體系仍保持穩健，金融市場展現出較強韌性。央行將認真貫徹落實中央決策部署，推動經濟高品質發展，堅定不移推進高水準對外開放。

潘功勝表示，適度寬鬆的貨幣政策主要有幾點內涵：

一是流動性充裕，社會融資條件比較寬鬆，包括社會融資規模、廣義貨幣供應量（M2）等宏觀金融總量合理增長，社會綜合融資成本比較低。

二是政策實施需要相機抉擇，綜合評估國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，運用多種貨幣政策工具動態調整。

三是貨幣政策的取向，是一種對狀態的描述，最近幾年央行連續多次降準降息，貨幣政策的狀態是支持性，總量也比較寬鬆。