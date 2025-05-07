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鉅亨速報

營收速報 - 矽統(2363)4月營收1.84億元年增率高達1017.22％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:30


矽統(2363-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.84億元，年增率1017.22%，月增率-4.83%。

今年1-4月累計營收為6.54億元，累計年增率1187.61%。

最新價為48.75元，近5日股價下跌-2.01%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1807 張
  • 外資買賣超：+1815 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.84億 1017% -5%
25/3 1.94億 1424% 62%
25/2 1.20億 1337% -24%
25/1 1.56億 1079% 59%
24/12 9,842萬 838% -51%
24/11 2.02億 1584% 44%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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