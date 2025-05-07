營收速報 - 矽統(2363)4月營收1.84億元年增率高達1017.22％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:30
今年1-4月累計營收為6.54億元，累計年增率1187.61%。
最新價為48.75元，近5日股價下跌-2.01%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1807 張
- 外資買賣超：+1815 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.84億
|1017%
|-5%
|25/3
|1.94億
|1424%
|62%
|25/2
|1.20億
|1337%
|-24%
|25/1
|1.56億
|1079%
|59%
|24/12
|9,842萬
|838%
|-51%
|24/11
|2.02億
|1584%
|44%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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