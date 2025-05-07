營收速報 - 零壹(3029)4月營收20.72億元年增率高達87.19％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15
今年1-4月累計營收為88.34億元，累計年增率72.82%。
最新價為121.5元，近5日股價下跌-9.19%，相關資訊服務下跌-1.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2254 張
- 外資買賣超：-1908 張
- 投信買賣超：-340 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|20.72億
|87%
|13%
|25/3
|18.39億
|27%
|-34%
|25/2
|27.82億
|126%
|30%
|25/1
|21.42億
|62%
|25%
|24/12
|17.18億
|76%
|-3%
|24/11
|17.77億
|65%
|5%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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