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鉅亨速報

營收速報 - 零壹(3029)4月營收20.72億元年增率高達87.19％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15


零壹(3029-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣20.72億元，年增率87.19%，月增率12.67%。

今年1-4月累計營收為88.34億元，累計年增率72.82%。

最新價為121.5元，近5日股價下跌-9.19%，相關資訊服務下跌-1.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2254 張
  • 外資買賣超：-1908 張
  • 投信買賣超：-340 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 20.72億 87% 13%
25/3 18.39億 27% -34%
25/2 27.82億 126% 30%
25/1 21.42億 62% 25%
24/12 17.18億 76% -3%
24/11 17.77億 65% 5%

零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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