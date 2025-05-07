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鉅亨速報

營收速報 - 精確(3162)4月營收6.89億元年增率高達146.77％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15


精確(3162-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6.89億元，年增率146.77%，月增率7.97%。

今年1-4月累計營收為25.29億元，累計年增率160.99%。

最新價為50.3元，近5日股價上漲10.49%，相關電機機械股價指數下跌-0.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1345 張
  • 外資買賣超：-1358 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6.89億 147% 8%
25/3 6.38億 129% 1%
25/2 6.29億 354% 10%
25/1 5.73億 110% -17%
24/12 6.90億 63% 15%
24/11 5.99億 57% 16%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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