營收速報 - 精確(3162)4月營收6.89億元年增率高達146.77％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15
今年1-4月累計營收為25.29億元，累計年增率160.99%。
最新價為50.3元，近5日股價上漲10.49%，相關電機機械股價指數下跌-0.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1345 張
- 外資買賣超：-1358 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6.89億
|147%
|8%
|25/3
|6.38億
|129%
|1%
|25/2
|6.29億
|354%
|10%
|25/1
|5.73億
|110%
|-17%
|24/12
|6.90億
|63%
|15%
|24/11
|5.99億
|57%
|16%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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