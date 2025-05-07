聯準會會議前美元疲軟 亞洲貨幣趨於平靜

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-07 14:50

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在美國聯準會會議召開前，美元在亞洲周三 (7 日) 交易時段維持疲軟，但跌勢已明顯減緩。

由於投資者對美國經濟普遍悲觀，且不確定是否應過度持有美國資產，美元面臨壓力。儘管如此，美國與中國預計於周六舉行貿易談判的消息，為美元帶來「微弱反彈」並稍緩解了貿易戰擔憂。全球投資者賣出美元或匯回資金的情況似乎有所減緩。

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IG 分析師 Tony Sycamore 表示，即將舉行的貿易談判導致美元出現「小幅反彈」，但對美國經濟和美元的普遍悲觀情緒仍然存在。Sycamore 說：「我認為美元疲軟的主題不會改變。」 「海外投資者對於是否願意過度投資或增持美國股票也存在很大的不確定性。」

新台幣創紀錄的漲勢，本周蔓延至亞洲其他貨幣，例如新加坡元和韓元。不過，隨著人民幣在中國人民銀行宣布下調存款準備金率後走弱，韓元周三也在觸及六個月高點後下跌 1.5%。

美元指數連續第四天下跌，周三跌約 0.1%。歐元則持平於 1.1366 美元。

德意志銀行指出，台灣外匯市場的劇烈波動是個警訊。這可能導致其他貨幣 (如日元) 出現「自我實現」的走勢，尤其那些機構投資者持有大量未對沖美元資產部位的貨幣。日元周三下跌 0.4%，結束了連續三天的漲勢。港元也稍離開其聯繫匯率區間的強方。