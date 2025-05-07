〈台幣〉穩守30關！匯市激情褪去 量縮連2貶收30.295元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 17:50
台北匯市激情逐漸褪去，今 (7) 日交投明顯轉淡，新台幣兌美元匯率雖然盤中升逾 1 角，但並未再現 29 字頭，一路守穩在 30 元之上，加上央行尾盤持續進場調節，帶動匯價由升轉貶，收在全日最低 30.295 元、小貶 1.5 分，為連 2 黑，台北外匯市場成交量 14.87 億美元。
新台幣兌美元匯率今天以 30.26 元升值開盤，盤中最高升抵 30.138 元、升值多達 1.42 角，外匯交易員指出，相較前幾日預期心理濃厚，今天出口商拋匯明顯縮手，外資熱錢狂潮也出現降溫，顯見央行公開喊話與道德勸說發揮作用。
央行總裁楊金龍 5/5 匯市盤後罕見公開向市場喊話，「希望這一、兩天的不尋常狀況到此為止」，今天新台幣兌美元再次守住 30 元關鍵價位，連續 2 個交易日走貶，終場收在 30.295 元、小貶 1.5 分。
回顧這一波新台幣升值驚魂記，5 日盤中最高噴上 29.59 元，單日狂漲 9.19 角或 3.05%，終場收在 30.145 元，創 2 年多新高；5/2、5/5 短短兩個交易日，累計升值高達 1.872 元或 6.21%。
外匯局長蔡炯民昨天表示，前幾天美元需求非常少或是不足，供給不夠，央行一直都有進場買匯，昨天起市場恢復理性，供需兩邊比較恢復正常，回到雙方想要結售心中價格。至於央行總裁楊金龍提到發現疑似「禿鷹」炒匯，匯出「慢吞吞」，央行也將加強專案金檢，外資、本國金融機構都會列入。
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