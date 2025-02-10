上曜1月營收達2.15億元年增1.72倍 創近23個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 17:34

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上曜建設 (1316-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月營收 2.15 億元，較 2024 年 12 月營收 2.05 億元微幅增加 5.25%，年增 1.72 倍，繳出近 23 個月以來單月營收新高的優異成績。

上曜表示，1 月的營收增長，一方面，受惠於南部房市持續熱絡，帶動上曜集團旗下包括「The King」、「梅菲爾」、「帝凡內」以及子公司的長榮泰山、荷九暻等成屋建案陸續交屋完成入帳；以及子公司永捷、信立及普大良好的在 PU 合成樹脂市場中穩健擴大營運規模與市占率。

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另一方面，上曜子公司世紀民生以「AI」為核心理念，除了布局在無人機與機器人市場外，隨著世紀民生入股華瀚保經，雙方結合在各自領域的專業知識，共同開發更多創新的產品與服務，此為將跨入數位金融市場的布局，不僅結合 AI 技術賦能，將生物數據與 AI 資料庫結合，逐步朝向「AI 智能大健康」產業邁進，亦創造集團多元化布局的一大步，更將為上曜集團帶來全新的成長動能，提升公司的整體競爭力。

隨著南科園區的蓬勃發展，高科技產業在南部的聚落效應日益顯著，根據國家科學及技術委員會統計資料庫指出，南部科學園區之土地出租率高達 98.19%，其中，台南園區一、二期出租率更是高達 99.35%，近期已可開始建廠的三期超過 15 家廠商預約計畫進駐，南科土地一地難求。同時，因應廠商強大建廠需求，被視為南科四期的南科新設生態科學園區預計最快 2027 年第二季完成，高科技產業在臺南園區的深耕，使得南部成為臺灣科技產業發展的重要基地。

上曜事長張祐銘指出，隨著南科及台積電的持續帶動，相關產業鏈將加速進駐，未來南北房價有望逐步趨於平衡。此外，南科、高鐵與台南市區將形成一個穩定發展的鐵三角，目前台南房價已達 6 字頭，未來仍具成長潛力。