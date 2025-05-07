高盛警告：美股最近是熊市反彈 漲勢恐難持續

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-07 13:40

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高盛策略師 Peter Oppenheimer 表示，過去兩周華爾街股市的急劇反彈，可能僅是典型的熊市反彈現象，並警告這種漲勢可能不會持續。

Oppenheimer 認為，當前市場的最大驅動力仍是不確定性，投資者對於市場走向尚未真正看漲或看跌，因此「股票投資的不對稱性很差」。他強調，在熊市中出現快速且劇烈的反彈是常態，而非例外。

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市場走勢很大程度上受短期新聞頭條影響，特別是關於美國關稅將如何影響企業盈利和估值的猜測，是驅動價格波動的主要因素。Oppenheimer 警告，除非美國關稅政策能迅速撤銷，且幾乎沒有造成持久的經濟損害，否則下行風險依然存在。

然而，他也指出，以目前的估值水準來看，上行空間同樣有限。

從歷史數據來看，自 1980 年以來，全球股市在下跌趨勢中經歷過多次反彈，平均持續約 44 天，並帶來平均 14% 的漲幅。雖然今年的全球股市下跌尚未被官方正式稱為熊市，但價格已從 4 月 7 日的盤中低點上漲了 18%。這表明本次反彈從幅度上看，可能已接近歷史上熊市反彈的平均極限。

這種由模糊新聞頭條驅動且高波動的市場環境，使得投資決策變得極為困難。許多投資者在 4 月初因關稅前景不明，被迫拋售風險資產後，現在又不得不在反彈時「捏著鼻子買回」，但很少有投資者擁有足夠的倉位能充分受益於這次表現。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 將當前局面，形容為「一個令人厭惡的股票交易，也是沒人想要的情境」。

不過，也有買入力量為反彈提供支撐。高盛交易員指出，系統性宏觀投資者的買入正在穩步增長，上周買入額達到 510 億美元，本周預計將購買 570 億美元。然而他們也提醒，在目前的高波動環境下，如果信號快速翻轉，資金流入的速度可能會減慢。

同時，避險基金的總槓桿率已反彈至長期性的高百分位 (第 96 個百分位)，而散戶投資者自 2017 年以來出現了最強勁的買入月份，同時購買個股和 ETF。