Meta獲判NSO間諜軟體案勝訴 奪回1.68億美元創數位隱私法律先例

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 11:30

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美國社群媒體巨頭 Meta(META-US) 週二（6 日）宣布，針對以色列間諜軟體公司 NSO Group 的訴訟正式勝訴，並獲得高達 1.68 億美元的賠償金，為全球隱私權與資訊安全的法律戰樹立新標竿。

根據《路透》報導，早在 2023 年 12 月，美國法院就已認定 NSO 非法利用 Meta 旗下 WhatsApp 的安全漏洞，將間諜軟體植入用戶手機，侵犯用戶隱私。最新裁決由陪審團作出，要求 NSO 支付 44 萬美元的實際損害賠償，與超過 1.67 億美元的懲罰性賠償。

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Meta 強調，這是全球首度針對非法間諜軟體開發與應用的勝訴案例，是用戶數位隱私與安全的重要勝利，呼籲更多科技企業共同對抗類似威脅。

NSO 則表示，將仔細檢視法院判決內容，並不排除提起上訴及其他法律行動，顯示雙方纏訟恐仍將持續。

NSO 不排除提起上訴及其他法律行動，顯示雙方纏訟恐仍將持續。（圖：Shutterstock）

國際人權組織 Access Now 表示，NSO 長年以追蹤恐怖分子為名，卻多次被揭露在沙烏地阿拉伯、西班牙、墨西哥等國參與濫權監控，成為「全球監控產業濫權與免責的代表」。

審判中揭露，NSO 擁有約 140 人規模的研發團隊，年度預算達 5,000 萬美元，專門開發攻擊智慧型手機漏洞的技術。公司律師更首次承認，其客戶包括烏茲別克、沙烏地阿拉伯與墨西哥。