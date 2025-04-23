財經名嘴：熊市反彈或成真正回升起點 多重利多釋市場轉機訊號

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 16:31

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在美股週二（22 日）強勢上攻之際，財經名嘴 Jim Cramer 表示，這波熊市反彈可能正邁向真正的市場回升。他指出，儘管目前尚無明確證據證實回升已展開，但歷史顯示，真正的反轉往往始於此類反彈走勢。

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根據《CNBC》報導，Cramer 強調，即使市場未來可能再度回檔，但「真正的復甦往往是在沒有明確證據的情況下悄然展開」，而當多數投資人察覺反彈訊號時，實際行情已領先走升一段時間。

他指出，美國總統川普於週二收盤後表態不會撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），這項消息有望成為週三延續漲勢的催化劑。

對於市場近期有聲音指出，道瓊工業指數可能面臨自 1932 年以來最糟糕的四月，Cramer 則認為，此類比較忽略了歷史背景。他指出，1932 年雖為經濟大蕭條時期，但股市在觸底後隨即展開長期復甦，顯示即使在壞消息當中也可能蘊藏轉機。

Cramer 並表示，若有其他國家配合美國推動貿易政策，特別是在製造業回流部分展現讓步，將有助提振市場信心。他認為，中美若能順利達成協議，不僅可避免擴大衝突，也將對市場產生正面影響，並建議川普對中國國家主席習近平採取較為溫和的外交態度。

他進一步指出，若國際油價持續走低，將有助刺激經濟活動，也可能促使聯準會考慮降息，不僅回應白宮要求，也有助於穩定債市表現。

此外，若接下來公布的經濟數據轉弱，亦可能強化降息預期。同時，若企業持續啟動首次公開募股（IPO）與併購案，也將進一步挹注市場動能。