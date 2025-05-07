環球晶新廠折舊壓力增 外資下修目標價至335元

鉅亨網記者魏志豪 2025-05-07 13:54

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 召開法說會後，外資今 (7) 日出具報告指出，由於新廠折舊壓力增加，加上整體產業需要更多時間回溫，因此調降環球晶全年營收與獲利預估，目標價也由原先的新台幣 450 元降至 335 元，維持中立評等。

外資說，環球晶第一季營運結果出爐，毛利率僅 26.4%，遠低於外資與市場預估的 29%，主要受 2 座美國新廠與 1 座義大利新廠初期量產帶來的折舊壓力影響，以及高電費，干擾整體毛利率表現。

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環球晶對第二季營收展望持正面看法，預期在客戶提前拉貨與稼動率回升帶動下，營收可望呈現季增，但毛利率預估持平上季，外資預估，環球晶第二季營收小增 2.6%，不過由於人力與折舊等固定成本的壓力短期內仍難以緩解，毛利率估約 26%。

外資看好，環球晶今年營收將重返成長，年增率約 6%，主要受惠 AI、高效運算 (HPC) 與先進製程需求帶動，還有多元化產地帶來的在地化訂單，但因整體折舊壓力較大，毛利率估降至 27%。