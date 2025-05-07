環球晶新廠折舊壓力增 外資下修目標價至335元
鉅亨網記者魏志豪 2025-05-07 13:54
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 召開法說會後，外資今 (7) 日出具報告指出，由於新廠折舊壓力增加，加上整體產業需要更多時間回溫，因此調降環球晶全年營收與獲利預估，目標價也由原先的新台幣 450 元降至 335 元，維持中立評等。
外資說，環球晶第一季營運結果出爐，毛利率僅 26.4%，遠低於外資與市場預估的 29%，主要受 2 座美國新廠與 1 座義大利新廠初期量產帶來的折舊壓力影響，以及高電費，干擾整體毛利率表現。
環球晶對第二季營收展望持正面看法，預期在客戶提前拉貨與稼動率回升帶動下，營收可望呈現季增，但毛利率預估持平上季，外資預估，環球晶第二季營收小增 2.6%，不過由於人力與折舊等固定成本的壓力短期內仍難以緩解，毛利率估約 26%。
外資看好，環球晶今年營收將重返成長，年增率約 6%，主要受惠 AI、高效運算 (HPC) 與先進製程需求帶動，還有多元化產地帶來的在地化訂單，但因整體折舊壓力較大，毛利率估降至 27%。
環球晶本輪庫存修正自 2023 年初起已近兩年，但整體產業終端需求與庫存水位尚未完全恢復，預期需更多季度才能真正回溫。考量盈餘下修與毛利承壓，外資將 2025 年每股盈餘預估值調降至新台幣 23.96 元，並維持 14 倍預估本益比不變，推算出新目標價為 335 元，僅較現價具備約 9.1% 的上行空間，遠低於同業平均 32.7% 的潛在漲幅，因此續予「中立」評級。
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