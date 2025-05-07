〈焦點股〉上詮營收亮眼、掌握核心技術 衝破200元大關閃現漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 11:43

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光通訊股上詮 (3363-TW) 受惠於上半年客戶需求暢旺，包括剛剛公布的 4 月營收強勁增長，繳出月增 29.26%、年增 80.56% 的亮眼成績，加上公司稱已掌握矽光子 (CPO) 產品關鍵核心技術。今 (7) 日股價開盤震盪後，隨即迅速上揚，一度觸及亮燈漲停版。

上詮受惠 4 月營收亮眼，今天盤中股價迅速上漲，不僅衝破 200 元大關，一度飆升觸及漲停板，截至 11 時 30 分，股價漲幅收斂，漲逾 9%，暫收 207 元，成交量也量增近萬張，較前天交易量能增加逾 3 倍。

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上詮表示，看好今年高階資料中心將發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向 CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝，是目前 CPO 供應鏈中公認的技術障礙，公司已提早進行矽光封裝布局，已掌握矽光封裝的核心技術，矽光產品將於今年完成驗證後小量出貨，2026 年起放量生產。