〈母親節商機〉寵愛媽咪！華南銀攜手聚餐「熱點」ABV餐飲 刷台灣Pay享20%回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-07 12:14
華南銀行響應政府推動無現金支付政策，積極打造行動支付生態圈，宣布攜手 ABV Bar & Kitchen 餐飲集團推出台灣 Pay 消費回饋活動，即日起至 114 年 8 月 15 日止，凡至 ABV Bar & Kitchen 餐飲集團指定門市使用台灣 Pay 綁定金融卡 / 帳戶付款，單筆消費不限金額享 20% 現金回饋。
ABV Bar & Kitchen 餐飲集團為知名精釀啤酒餐飲集團，主打提供上百款來自世界各國的精釀啤酒搭配各國當地特色料理，餐飲版圖涵蓋日式、美式、韓式、地中海、加勒比海及南洋等多樣類型，深受大眾喜愛，更是團體聚餐熱門選擇之一。華南銀行看準美食當道趨勢，持續深耕餐飲聚餐領域，本次攜手 ABV Bar & Kitchen 餐飲集團推出優惠活動，也為即將到來的畢業季及謝師宴暖身，讓消費者大啖美食的同時也能享優惠。
民眾於活動期間至 ABV Bar & Kitchen 餐飲集團指定門市，使用台灣 Pay 綁定金融卡 / 帳戶付款，單筆消費不限金額享 20% 現金回饋，每一金融卡號 / 帳戶回饋上限新台幣 1,000 元，回饋總金額上限 115 萬元。此外，若綁定華南銀行金融卡 / 帳戶付款，每筆消費再享 1.5% 等值紅利點數回饋。
華南銀行為持續推動行動支付場域多元應用，響應交通部落實智慧公共運輸服務，與臺灣行動支付股份有限公司共同推出「TWQR 乘車碼」服務。本行客戶搭乘大眾運輸工具時使用台灣行動支付 APP，並出示綁定金融卡 / 帳戶之「TWQR 乘車碼」，即可完成車資支付。
為推廣民眾踴躍使用「TWQR 乘車碼」，華南銀行舉辦「歡慶 TWQR 乘車碼上線 掃一下 免費搭」行銷活動，即日起至 114 年 12 月 31 日止，本行客戶搭乘指定大眾運輸工具，並使用「TWQR 乘車碼」支付票價成功，享每筆 100% 全額回饋，每一客戶回饋上限 100 元等值「nPoint」點數，回饋總金額上限 50 萬元。
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