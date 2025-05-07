〈母親節商機〉寵愛媽咪！華南銀攜手聚餐「熱點」ABV餐飲 刷台灣Pay享20%回饋

ABV Bar & Kitchen 餐飲集團為知名精釀啤酒餐飲集團，主打提供上百款來自世界各國的精釀啤酒搭配各國當地特色料理，餐飲版圖涵蓋日式、美式、韓式、地中海、加勒比海及南洋等多樣類型，深受大眾喜愛，更是團體聚餐熱門選擇之一。華南銀行看準美食當道趨勢，持續深耕餐飲聚餐領域，本次攜手 ABV Bar & Kitchen 餐飲集團推出優惠活動，也為即將到來的畢業季及謝師宴暖身，讓消費者大啖美食的同時也能享優惠。