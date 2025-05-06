中國電商「外賣大戰」升級！阿里巴巴攜淘寶閃購入局 美團獲人民日報按讚

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-06 17:10

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《一見財經》報導，京東創辦人劉強東近期多次高調發聲，不僅內部講話明確外送業務淨利率紅線，更親自體驗外送引發熱議。這種「親自下場」的姿態，被外界視為京東對美團核心業務的直接宣戰。相較之下，美團創辦人王興始終保持低調，但其企業在政策層面獲得重磅認可。

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中國官媒《人民日報》4 月 27 日刊發《聚力攻堅 協同發力－5 個新場景看高品質發展新動能》一文將美團列為科技創新標竿企業，文中特別提及王興參加 2 月 17 日中央民營企業座談會的經歷，並引述其在會上說：「總書記強調民營經濟發展前景廣闊，極大增強了我們把握機遇的信心」。

《人民日報》對美團的讚揚集中在三大方面。首先，在科技創新上，美團無人機配送系統在上海五角場商圈實現 1.5 公里精準配送，破解複雜路況配送難題，同時推動低空經濟產業升級。其次，王興在民營企業座談會上明確表態支持國家戰略，會後第三天即宣佈為全職及兼職騎手繳納社保，最後則是在全球化佈局上，從沙烏地阿拉伯到杜拜，美團加速出海步伐，推動中國技術和服務走向世界。

正當京東與美團激戰正酣，阿里巴巴上周三 (4 月 30 日) 突然宣布升級淘寶天貓即時零售業務「小時達」為「淘寶閃購」，將其置於 App 首頁一級入口，並聯合餓了麼推出免單紅包等補貼，這項動作標誌著阿里正式加入戰局，將競爭從外送領域擴展至即時零售全品類。

數據顯示，2023 年中國即時零售交易規模預估達 1.5 兆元 (人民幣，下同)，2030 年將突破 2 兆元。

這場混戰的核心邏輯在於，透過高頻餐飲訂單累積用戶數據，以演算法優化非餐飲品類推薦，同時利用配送網路復用降低邊際成本。

對阿里而言，入局即時零售既是防禦性舉措，也是爭奪電商新成長領域的必然選擇。若放任京東、美團透過外送業務綁定用戶，其核心電商地位可能受到衝擊。因此，阿里選擇整合內部資源，淘寶閃購連結餓了麼履約能力，試圖打通「電商 + 在地服務」閉環，但挑戰在於餓了麼先前與淘寶的搜尋入口割裂，用戶體驗分散，如何實現「貨找人」的無縫銜接仍是難題。

這場商戰的特殊性在於，政策訊號與商業策略高度交織。 《人民日報》對美團的點贊，被解讀為對「科技向善」路徑的認可。王興在民營企業座談會上的發言，強調「堅守主業、自主創新」，與政策倡議高度契合，而美團近期為騎手繳納社保、推動共同富裕的舉措，進一步鞏固其「合規標竿」形象。

反觀京東，其激進進攻策略雖快速開啟市場，但也面臨成本壓力。京東零售執行長辛利軍坦言：「即時零售的履約成本比傳統電商高 30%，但用戶習慣一旦養成，重購率將成倍增長。」

美團則靠著逾百萬騎手和 3 萬個閃電倉，在配送效率和成本控制上佔據優勢。

阿里的加入則讓競爭進入「資源整合」新階段。淘寶閃購能否打破內部「賽馬機制」，實現餓了麼履約與淘寶商品的深度協同，將決定其能否後來居上。

值得注意的是，阿里近期開源的通義千問大模型，雖不直接關聯零售業務，但技術累積或為演算法最佳化提供支援。

這場混戰的本質是餐飲外送這一「流量入口」向即時零售「基礎設施」的轉型。當用戶透過外送 App 購買生鮮、藥品、數碼產品成為常態，傳統電商的邊界將被徹底打破。