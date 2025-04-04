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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.09元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.99元上修至5.09元，其中最高估值5.4元，最低估值4.47元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.4(5.4)5.47
最低值4.47(4.12)3.24
平均值5.04(4.92)4.36
中位數5.09(4.99)4.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值189.06億192.49億195.98億
最低值176.90億175.80億195.98億
平均值181.76億183.90億195.98億
中位數180.55億183.65億195.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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