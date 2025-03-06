鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至4.99元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.99元，其中最高估值5.4元，最低估值4.12元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|5.4(5.4)
|5.47
|最低值
|4.12(4.12)
|3.24
|平均值
|4.84(4.83)
|4.29
|中位數
|4.99(5.07)
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|189.06億
|192.49億
|195.98億
|最低值
|176.90億
|175.76億
|195.98億
|平均值
|181.77億
|183.89億
|195.98億
|中位數
|180.56億
|183.65億
|195.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|4.57
|營業收入
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
|178.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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