鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值4.04元，最低估值3.53元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.04(3.88)
|4.5
|5.68
|6.01
|最低值
|3.53(3.23)
|3.47
|4.67
|6.01
|平均值
|3.8(3.69)
|4.08
|5.09
|6.01
|中位數
|3.79(3.72)
|4.11
|5.06
|6.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|550.18億
|572.71億
|581.35億
|571.74億
|最低值
|536.27億
|539.85億
|549.58億
|571.74億
|平均值
|541.47億
|551.94億
|562.19億
|571.74億
|中位數
|538.76億
|547.17億
|559.44億
|571.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.64
|8.34
|8.92
|-1.87
|2.25
|營業收入
|431.85億
|470.49億
|532.82億
|528.81億
|533.09億
詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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