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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值4.04元，最低估值3.53元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.04(3.88)4.55.686.01
最低值3.53(3.23)3.474.676.01
平均值3.8(3.69)4.085.096.01
中位數3.79(3.72)4.115.066.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值550.18億572.71億581.35億571.74億
最低值536.27億539.85億549.58億571.74億
平均值541.47億551.94億562.19億571.74億
中位數538.76億547.17億559.44億571.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.648.348.92-1.872.25
營業收入431.85億470.49億532.82億528.81億533.09億

詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSN

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