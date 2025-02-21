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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.47元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.3元上修至4.47元，其中最高估值5.4元，最低估值4.12元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.4(5.4)5.47
最低值4.12(4.12)3.24
平均值4.71(4.67)4.15
中位數4.47(4.3)4.11

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值183.79億188.73億
最低值176.90億175.76億
平均值179.34億181.02億
中位數177.32億178.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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