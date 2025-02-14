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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.3元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.22元上修至4.3元，其中最高估值5.4元，最低估值4.15元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.4(5.4)5.47
最低值4.15(4.09)2.9
平均值4.58(4.44)4.1
中位數4.3(4.22)3.93

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值188.40億178.58億
最低值176.90億178.58億
平均值182.65億178.58億
中位數182.65億178.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.390.133.101.364.57
營業收入120.89億147.89億174.63億173.59億178.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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