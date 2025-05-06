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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調升至105元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由98元上修至105元，調升幅度7.14%。其中最高估值126元，最低估值74元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Allison Transmission控股今(6日)收盤價為98.6元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲2.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ALSN市場預估目標價

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